طوارئ بمستشفيات البحر الأحمر لاستقبال الناجين من غرق اليخت "سي ستوري"

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ لاستقبال جميع حالات حادث غرق اللانش السياحي الذي فقد على متنه 17 شخصا، وتم العثور على 28 ناجيا تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

فيما وجهت مديرية الصحة وبالتنسيق مع المحافظة على ضرورة توفير الرعاية الصحية لجميع الناجين، وتوفير الأسرَّة اللازمة وأكياس الدم وغرف العناية المركزة.

معايير السلامة والأمان بالبحر الأحمر

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون الأجهزة المختصة والفرق الميدانية.

وأكد أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

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