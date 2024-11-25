وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

تصدر العاملون في القطاع المالي قائمة الوظائف الأعلى أجرا في روسيا في سبتمبر الماضي، متقدمين على العاملين في قطاع النقل الجوي.

وأظهرت دراسة لوكالة "نوفوستي" أن متوسط دخل العاملين في مجال المالية من الوسطاء وسماسرة الأوراق المالية ووكلاء التأمين بلغ في سبتمبر الماضي 209.3 ألف روبل (نحو 2.032 ألف دولار).

الوظائف الأعلى أجرا في روسيا

وفي المركز الثاني جاء موظفو النقل الجوي للركاب بدخل شهري بلغ في سبتمبر الماضي 200.7 ألف روبل (حوالي 1.950 ألف دولار).

أما المركز الثالث فقد تقاسمه الصيادون ومطورو البرمجيات براتب 188.2 ألف روبل (نحو 1.827 ألف دولار).

وشملت المراكز الخمسة الأولى العاملين في النقل البحري 179.6 ألف روبل (حوالي 1.743 ألف دولار) وفي إنتاج النفط والغاز 178.2 ألف روبل (نحو 1.73 ألف دولار).

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