الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

رونالدو
رونالدو

أعلن بيولي مدرب فريق النصر السعودي عن تشكيل فريقه أمام الغرافة القطري، في المباراة التي تقام بينهم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

 

تشكيل النصر السعودي ضد الغرافة القطري 

 

 

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بينما يأتي الغرافة في المركز السادس برصيد 4 نقاط (من انتصار وتعادل وهزيمتين).

 موعد مباراة الغرافة والنصر في دوري أبطال آسيا 


وتقام مباراة الغرافة والنصر على ملعب البيت  في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر

يتم إذاعة مباراة الغرافة والنصر عبر قنوات SSC SPORT HD داخل السعودية وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول.

النصر ضد الغرافة 


ويتطلع النصر للفوز الرابع ومواصلة المنافسة على الصدارة، وخسر الفريق آخر لقاء له أمام القادسية ضمن دوري "روشن السعودي للمحترفين".


في المقابل، يتطلع الغرافة للفوز من أجل التقدم في سلم الترتيب والوصول لدور الـ16، ولدى الفريق القطري فوز وتعادل، مقابل خسارة مباراتين، ولديه 6 أهداف مقابل دخول 8 أهداف في مرماه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا للنخبة دوري أبطال آسيا الغرافة القطري النصر السعودي

مواد متعلقة

موعد مباراة النصر السعودي والغرافة القطري بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

النصر السعودي يواجه الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية