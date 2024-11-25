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ثقافة وفنون

عمرو وهبة وزوجته سلمى في ضيافة "صاحبة السعادة" الليلة

عمرو وهبه وزوجته
عمرو وهبه وزوجته سلمى في ضيافة "صاحبة السعادة" الليلة

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، اليوم الإثنين، الفنان عمرو وهبة وزوجته سلمي، في حديث خاص عن الفن والحياة.

وفي حلقة الثلاثاء من "صاحبة السعادة"، تقدم إسعاد يونس حلقة خاصة عن محافظة "دمياط" عبر عدد من الفقرات، حيث تستضيف كل من عزة العراقي ويوسف العراقي وحمدي شبانة في فقرة "الأثاث" ومنى وصفي ومنى عبد الله في فقرة "الصناعات اليدوية"، وكذلك عبد المنعم قتيلو في فقرة "جبن قتيلو" وسيد بلبول في فقرة "فطير وحلويات"، بالإضافة إلى فقرة فنية مع الفنان الشعبي سعد الصياد والطبال مصطفي الشهابي.

 

برنامج صاحبة السعادة 

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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عمرو وهبة إسعاد يونس صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة

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