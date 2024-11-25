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السيرة الذاتية للمستشار محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة عضو الهيئة الوطنية للصحافة

المستشار محمود عمار
المستشار محمود عمار

تقرر تعيين المستشار محمود فؤاد عمار نائب رئيس مجلس الدولة، ضمن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتخرج المستشار عمار تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1982 بتقدير عام جيد جدًا

عين في الوظيفة القضائية بمجلس الدولة ( مندوب مساعد) في عام 1983 وتدرج فيها حتي شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة في عام 2002.

تدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة

تدرج في العمل بأقسام مجلس الدولة  كعضو بهيئة مفوضي الدولة ثم إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ثم عضوا بمحاكم القضاء الإداري وبالمحكمة الإدارية العليا ثم رئيسا للمحكمة التاديبية لمستوى الإدارة العليا ثم رئيسا للدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون .

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 519  لسنة 2024، والخاص بـتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لمدة أربع سنوات.

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