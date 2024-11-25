الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طائرة لنقل الناجين في غرق اللنش السياحي بالبحر الأحمر

اللانش الغارق، فيتو
اللانش الغارق، فيتو

أعدت الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر طائرة مخصصة لنقل باقي الناجين من غرق حادث اللنش السياحي وتأمينهم بشكل كامل لحين وصولهم إلى الأماكن المجهزة لاستقبالهم.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ في جميع الأجهزة المختصة لحين انتشال جميع المفقودين والعثور عليهم مع تكثيف الجهود خلال الساعات المقبلة.

 

توفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع الناجين

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع الناجين والبحث عن المفقودين.

وأفاد بأن جهود الإنقاذ نجحت في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللنش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

 

معايير السلامة والأمان بالبحر الأحمر 

 وشدد  حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. 

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون الأجهزة المختصة والفرق الميدانية.

وأكد أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الأحمر

مواد متعلقة

نقل مصابي حادث غرق لانش البحر الأحمر إلى المستشفيات

استمرار البحث بالهيلكوبتر للعثور على ناجين في حادث غرق لانش سياحي بالبحر الأحمر

فتح الملاحة بميناء الغردقة

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات

نداء استغاثة للانشات سفاري سفاجا بالبحث عن ناجين في غرق يخت "سي ستوري"

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

إلزام مرتضى منصور بدفع تعويض نصف مليون جنيه في قضية سب الخطيب

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية