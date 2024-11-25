محافظة البحر الأحمر تحذر الأهالي من الاقتراب لموقع حادث غرق يخت "سي ستوري"

طالبت محافظة البحر الأحمر، أهالي المحافظة بضرورة الابتعاد عن موقع حادث غرق اللانش السياحي “سي ستوري” حتى لا يعيق ذلك جهود رجال الإنقاذ في البحث عن المفقودين.

فيما تم تأمين جميع الناجين من الغرق حيث نقلهم إلى المواقع المخصصة لهم، لحين الانتهاء من انتشال جميع الغارقين سواء م السائحين أو طاقم اللانش.

وقد أعلنت محافظة البحر الأحمر عن نقل جميع مصابي حادث غرق اللانش السياحي، إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج والرعاية الصحية لهم.

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع الناجين والبحث عن المفقودين.

وأفاد بأن جهود الإنقاذ نجحت في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

معايير السلامة والأمان بالبحر الأحمر

وشدد حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون الأجهزة المختصة والفرق الميدانية.

وأكد أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

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