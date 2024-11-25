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محافظات

طوارئ في البحر الأحمر بسبب حادث غرق اللنش السياحي

اللانش الغارق،فيتو
اللانش الغارق،فيتو

أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الطوارئ خلال الساعات القادمة، بسبب حادث غرق اللنش السياحي"سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نجاح جهود الإنقاذ في العثور علي 28 ناجيا حتى الآن، ويستمر رجال الإنقاذ في تمشيط المنطقة، بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

 حنفي: فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة

وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. 

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون الفرق الميدانية والمختصة في هذا الحادث.

وأكد أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينه.

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