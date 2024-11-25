سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

نصح الدكتور علي جمعة، المفتى السابق للجمهورية، الناس بألا يطلبوا من الله أن يخرجهم من حالتهم، ليستعملهم في سواها، مؤكدًا أنها مقولة للصوفي ابن عطاء الله السكندري، ترقى بالشخص إلى نوع من التوكل والرضا وعدم الطلب.

مطالبة الناس بعدم التبرم من حالتهم

وطالب الدكتور علي جمعة، الناس بألا يكونوا متبرمين من حالتهم، وأن يقيموا أنفسهم حيث أقامهم الله، وأن يستوفوا شروط ما طلبه منهم، موضحًا أنه يجب على القاضي أن يدرس القضية جيدًا، وعلى الطبيب متابعة الحالة جيدًا، وعلى المهندس أن يكون أمينا فى عمله، وعلى المفتي المذاكرة كي يعرف حكم الله.

القاضي عليه دراسة أحكام الله، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة عن ضرورة عدم طلب الناس أن يخرجهم الله من حالتهم: "يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري رضى الله تعالى عنه: (لاَ تَطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حَالَةٍ لِيَسْتَعْمِلَكَ فِيمَا سِوَاهَا؛ فَلَوْ أَرَادَكَ لاسْتَعْمَلَكَ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ).

وعلق علي جمعة على مقولة ابن عطاء الله السكندري، قائلًا: "وفي هذه الحكمة يرقى بك إلى نوع من أنواع التوكل وهو عدم الطلب، فإذا كنت طبيبًا مثلًا فكن طبيبًا كما أنت؛ لا يصبك عدم الرضا عما أقامك الله فيه وتقول: أنا أريد أن أتفرغ للذكر وحفظ القرآن وغير ذلك، فإن الله لم يقمك فى هذا، وأرادك على ما أنت عليه من شغل ومنفعة للناس وتخفيف لألم المرض عن الخلق".

لا تطلبوا تغيير ما أقامكم الله عليه

وتابع علي جمعة: “فلو فهمت ذلك وأديت عملك بحب وإتقان لرأيت نفسك حافظا للقرآن، وكل ما تريده سوف يكون، فلا تكن متبرما من حالتك وأقم نفسك حيثما أقامك الله، واستوفِ شروط ما طلبه منك، ويجب على القاضي أن يدرس القضية جيدًا، ويجب على الطبيب متابعة الحالة جيدًا، ويجب على المهندس أن يكون أمينا فى عمله، ويجب على المفتي المذاكرة كى يعرف حكم الله ويَطَّلِع على الواقع ويتأنى فى فهم السؤال”.

لا تطلب من الله تغيير حالتك، فيتو



ونصح علي جمعة الناس بألا يطلبوا تغيير ما أقامهم الله عليهم، فقال: “فيجب على كل واحد أقامه الله فى مكان أن يكون مخلصا لله فى ذلك المكان، فإن المستشار مؤتمنٌ، والخيانة بئست البطانة، والتقصير فى المهنة نوع من أنواع الخيانة وعدم الأمانة”.

وأوضح علي جمعة: "لاَ تَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حَالَةٍ لِيَسْتَعْمِلَكَ فِيمَا سِوَاهَا"، فكثير من الرجال يريد ويتمنى أن يكون امرأة، وكثير من النساء يتمنين لو أنهن كن رجالا، فيقول فيهن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ}.

ارض وسلم وعش حياة سعيدة

وعما يمكن أن يطلبه اللناس من الله، قال علي جمعة: "قل يا رب وفقنى لما أقمتنى فيه، فالأمر ليس مشاحنة وصراع ولكنه تكامل ووقوف عند إرادة الله وتمتع وتلذذ بما أقامك الله فيه، فإن أقامك فى شئ من الفقر أو الغنى أو القوة أو الضعف أو الصحة أو المرض أو الجهل أو العلم أو الذكورة أو الأنوثة".

واختتم علي جمعة حديثه قائلًا: “فارض وسلم وعش حياة سعيدة لأن هذا الدين غايته سعادة الدارين، ولا تكون السعادة إلا بالرضا والقناعة، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج ولجمع لك بين مُرَادِكَ الصحيح - إن كان صحيحا - وبين ما أنت عليه”.



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