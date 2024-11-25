أحمد السعدني يبدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل "لام شمسية"

بدأ الفنان أحمد السعدني تصوير أول مشاهده في مسلسل "لام شمسية"، الذي ينافس به في موسم رمضان 2025، بمشاركة باقة من النجوم.

المسلسل الذي انطلق تصويره في منطقة المعادي، يتضمن 15 حلقة للعرض في شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسون.

ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

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