تفاصيل غرق اليخت "سي ستوري" فجر اليوم بالبحر الأحمر.. العثور على 28 ناجيا وجهود مكثفة للعثور على المفقودين.. تشكيل غرفة عمليات مشتركة وإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة

شهدت محافظة البحر الأحمر، فجر اليوم الإثنين، حادث غرق لانش سياحي، ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فور تلقي بلاغ عن حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري".

ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة ٥.٣٠ صباحًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقيه إشارة استغاثة من أحد أفراد اللانش، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ وحتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.

غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم

اللانش "سي ستوري" كان يقل 45 من السياح من جنسيات مختلفةـ بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا، وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم.

والسياح بينهم 4 ألمان و5 إسبان، بالإضافة إلى 2 بلجيك وواحد صيني، و2 أمريكي و3 سلوفاك و2 سويسريين و2 بلجيك و4 بريطاني و2 بولندي و4 مصريين و2 نرويج وواحد أيرلندي وواحد فنلندي بالإضافة إلى الطاقم المصري.

على الفور، قام مركز السيطرة بإبلاغ القاعدة البحرية ومركز الإنقاذ البحري بالقوات البحرية، حيث بدأت فرق البحث والإنقاذ عملياتها باستخدام طائرة هليكوبتر ووحدة بحرية (الفرقاطة الفاتح) التي تحركت من ميناء برنيس باتجاه موقع الاستغاثة.

وحتى الآن، لا تزال عمليات البحث جارية، ولم يتم الإعلان رسميًا عن عدد الناجين أو المفقودين.

ويواصل مركز السيطرة وغرفة العمليات التنسيق والمتابعة على مدار الساعة لضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاطمئنان على الموقف.

سلامة الجميع أولوية قصوى

وأكد محافظ البحر الأحمر أن سلامة الجميع هي أولوية قصوى، وأنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات حال توفرها.

ونجحت جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار المحافظ إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للأجهزة المختصة تستمر في تمشيط المنطقة، بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.

وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

معايير السلامة والأمان بالبحر الأحمر

وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

طوارئ بمستشفيات البحر الأحمر لاستقبال الناجين

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ لاستقبال جميع حالات حادث غرق اللانش السياحي الذي فقد على متنه 17 شخصا، وتم العثور على 28 ناجيا تم نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

فيما وجهت مديرية الصحة وبالتنسيق مع المحافظة على ضرورة توفير الرعاية الصحية لجميع الناجين، وتوفير الأسرَّة اللازمة وأكياس الدم وغرف العناية المركزة.

تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارة السياحة والآثار

وقد شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت.

جاء ذلك استمرارًا للمتابعة المستمرة والحثيثة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار منذ فجر اليوم فور وقوع حادث غرق أحد يخوت السفاري بجنوب مرسى علم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى، وفي ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

كما تشكيل غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، بجانب دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة التطورات وتقديم الدعم الكامل والمساعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم الوصول لمكان غرق اليخت في منطقة الغدير بوادي الجمال بمرسى علم، وتُجرى حاليًا عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها عن كثب لعمليات البحث والإنقاذ المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرصها البالغ على سلامة الجميع، مؤكدة تقديرها البالغ لجهود جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ من كافة الجهات المعنية.

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