محمود حميدة: لا مبرر لما حدث لفيلم الملحد.. وهذا ما سأفعله بأعمالى الفنية قبل وفاتى.. ومستاء لحرق نيجاتيف 2000 فيلم مصري (حوار)

>> لا توجد جهة حكومية واحدة أمينة على حفظ تراث وأفلام النجوم

>> أرشيف نجوم الوسط الفنى هو رأس مال مصر الثقافى الهام جدًا لمن يعى ويفهم

>> صناعة السينما حاليًا تعانى لكن مسلسلات الفيديو تشهد ازدهارًا كبيرًا

>> مسلسلات الـ 3 والـ 8 حلقات أصبحت تنافس السينما والأفلام بقوة

>> الظروف الاقتصادية وغيرها أثرت على السينما خلال الخمس سنوات الماضية

>> نأمل في عودة السينما لمجدها وأن نصدر تشريعات وقوانين خاصة بصناعتها

>> أشارك فى مسلسل “موعد مع الماضي” مع آسر ياسين، شريف سلامة وصبا مبارك للمخرج السدير مسعود

>> الأعمال الفنية التى تعرض بالمنصات الرقمية لها قيمة أدبية وفكرية ثرية

«الملحد» حصل على جميع التصاريح والتراخيص فلماذا يتم منعه من العرض؟

>> لم أتفق بعد على أى عمل فنى للموسم الرمضانى المقبل وأغلب الظن لن أكون موجودًا فيه

خلال 55 عامًا استطاع النجم الكبير محمود حميدة أن يضع نفسه كأحد ممثلى الصف الأول بجدارة، عقب تحقيقه تألقًا سينمائيًا وإبداعا تليفزيونيًا.



ويحسب له أنه لم يتوقف عند مرحلة معينة، بل استمر عطاؤه، مواكبًا ما تشهده الخريطة الفنية، لذا لايزال حاضرًا بقوة فنانًا ومتحدثًا ومنظرًا، يعبر عن رأيه بجرأة ودون خوف أو تردد.

على هامش فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.. التقت “فيتو” الفنان الكبير محمود حميدة الذى تحدث عن صناعة السينما والتحديات التى تواجهها، ورأيه فى أزمة فيلم “الملحد”، ومشروعاته الفنية الجديدة وتفاصيل أخرى فى نص هذا الحوار.

.وإلى نص ما دار من حوار:

*فى البداية.. ما انطباعاتك الأولية عن الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي؟

النسخة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى مشرفة بحق ولافتة للأنظار بقوة؛ نظرًا لغزارة حصولها على عروض عالمية أولى كثيرة، كذلك الموقف الإنسانى المتميز للتضامن مع قضايا الشعوب العربية وإظهار الدعم بشتى الطرق للبلدين الشقيقين: فلسطين ولبنان، أمر غاية فى الإبداع عند مزجه بالفن، وهو ما استطاع نجمنا الكبير حسين فهمى فعله كعادته بشكل فنى راق.

ومن جانبى أحرص على التواجد بشكل يومى لحضور الندوات والورش والعروض.

*وباعتبارك مهمومًا ومهتمًا بها.. ما رأيك فى صناعة السينما حاليًا؟

صناعة السينما حاليًا تعانى بشكل كبير، إلا أن مسلسلات الفيديو تقف على العكس تماما فهى تشهد ازدهارًا كبيرًا على جميع المستويات من الفكرة والنص للإخراج وصولًا إلى جودة الصورة.

وعلى الرغم مما يسعى المهرجان من إبرازه فى استمرار قوة وبريق السينما إلا أن هذا بلا شك قد تراجع، وأصبح للسينما والأفلام منافسون أقوياء، كمسلسلات الـ3 حلقات والثمانى حلقات،

ويرجع قلة الوهج السينمائى إلى ظروف صناعة السينما فى كل مكان وليس مصر فقط أو العالم العربي، فالظروف الاقتصادية وغيرها أثرت على السينما خلال الخمس سنوات الماضية جدًا، فأصبحنا بدون بنية أساسية لصناعة فيلم سينمائى قيم.

ونأمل أن يعود للسينما مجدها من جديد كذلك نأمل أن نبدأ فى تشريع قوانين خاصة بالصناعة كالولايات المتحدة الأمريكية والهند، لأن صناعة مصر الفنية رائدة.

*على ذكر منافسى السينما.. ما رأيك فى الأعمال الفنية المعروضة عبر المنصات الإلكترونية؟

المنصات الإلكترونية وأعمالها كنز لعشاق الفن، لأنهم بسهولة يتصفحون هواتفهم ويرون كل ما يطيب لهم من مسلسلات وأفلام بضغطة زر دون مشقة حجز التذاكر والانتظار عبر بوابات السينما إلى آخره.

وأجد فى الكثير من الأعمال الفنية التى تعرض بالمنصات الرقمية قيمة أدبية وفكرية ثرية.

*هنا يبرز سؤال يبدو ضروريا ومن لزوم ما يلزم وعطفًا على ما تقدم.. ما رأيك فى إلغاء تصريح عرض فيلم “الملحد”، باعتبارك أبرز أبطاله؟

ما يتعرض له فيلم الملحد لا مبرر له بالنسبة لي، فقد أجازه الأزهر الشريف، ومنحته الهيئة المصرية للمصنفات الفنية موافقتها منذ شهر يناير الماضي، وقرار إلغاء أو سحب تصريح عرضه عقب حصولنا على تلك الموافقات شيء يدعو للسخرية ويشير إلى خلل المنظومة بشكل مبالغ فيه.

*أخيرًا.. ما هو جديد محمود حميدة خلال الفترة المقبلة؟

أشرع منذ أشهر فى أرشفة جميع أعمالى الفنية قبل وفاتى لأن هذا إرث وتاريخى ليس لى الحق فى امتلاكه وحدى مثل “جريدة مصر السينمائية” التى هى مرجع فنى للمعرفة والاطلاع،

لا للشكر فى شخصى أو الإساءة بعد رحيلي، ولكنه مجرد أرشفة لحياة فنان مصرى يعتقد أنه قدم الكثير لبلده وفنه.

ودعينى هنا أعبر عن استيائى الشديد من حرق واختفاء نيجاتيف ألفى فيلم مصرى دون مبرر، لذلك لجأت إلى شركة خاصة لأرشفة تاريخى الفني، لأنه -بكل أسف- لا يوجد حتى الآن جهة حكومية واحدة أمينة على حفظ تراث وأفلام النجوم.. على الرغم من أن أرشيف نجوم الوسط الفنى هو رأس مال مصر الثقافى الهام جدًا والضرورى جدًا تواجده لمن يعى ويفهم.

كما أشارك فى مسلسل “موعد مع الماضي” رفقة آسر ياسين، شريف سلامة وصبا مبارك للمخرج السدير مسعود، وفيلم “فرقة الموت” بصحبة كوكبة من النجوم مثل: منة شلبي، أحمد عز.

*وماذا عن الماراثون الرمضانى 2025؟

لم أتفق بعد على أى عمل فنى للموسم الرمضانى المقبل، وأغلب الظن لن أكون موجودًا فيه.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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