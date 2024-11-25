جوارديولا يعلق على تراجع نتائج مانشستر سيتي: لن أستسلم

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أزمة تراجع نتائج الفريق في الموسم الحالي حيث تعرض لخمس هزائم متتالية في جميع البطولات.

جوارديولا يرفض الاستسلام

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم: “في بداية الموسم كان الأمر جيد حقًّا، كنا نتمتع بالاستمرارية، وكان لدينا العديد من الغيابات، يمكن أن يكون لديك إصابة أو إصابتين ولكن كان لدينا الكثير من المصابين وفي مراكز مهمة، ربما كان ينبغي أن أتوقع حدوث هبوط في المستوى، هذا أمر طبيعي”.

وأضاف: “نحن نحلل الموقف الآن لنرى ما يمكننا فعله في ديسمبر ونهاية الموسم لنكون أقوى الموسم المقبل، لدي شعور بأننا سنقوم بأشياء جيدة للغاية هذا الموسم، أنا لا أستسلم”.

وأكمل: “المنافسون كلهم على قدر من الصعوبة الآن، فينورد لديهم القوة، وسنحاول اللعب بشكل جيد لنكتشف نقاط ضعفهم، إنه فريق متمرس في دوري أبطال أوروبا، مع أيندهوفن وأياكس، أفضل ثلاثة فرق في هولندا”.

وتابع: نحن نؤمن بطريقة عمل الأمور وما يتعين علينا القيام به، المصابون عادوا جميعا وهم لائقون للمشاركة، احصل على بعض الراحة ثم عاود مرة أخرى وحقق الفوز واقلب الوضع لصالحك، عندما كنا نحقق الفوز كنت أعتقد أن هذا الوقت سينقضي، والآن أيضًا أعتقد أن هذه الفترة ستمر، لا يوجد شيء يستمر مدى الحياة، وفي هذه الحالة علينا العودة لمبادئنا ولا نتغير كثيرًا، مع اللاعبين علينا أن نتيقن من أنفسنا.

وعن مستقبل لاعبه كيفين دي بروين قال جوارديولا: دي بروين يقاتل ويتدرب أكثر من أي وقت مضى، لا يبلغ من العمر 25 أو 26 أو 27 عامًا الآن، في الموسم الماضي غاب لخمسة أشهر، في المباراة السابقة لمباراة توتنهام جاء إلي وأخبرني أنه كان اليوم الأول الذي لا يشعر فيه بأية آلام منذ أشهر، كل ما أركز عليه مع كيفين هو ألا يشعر بالألم، كيفين سيقدم لنا شيئًا لأنه لاعب فريد من نوعه، سيكون من غير المنطقي أن نقول عكس ذلك.



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