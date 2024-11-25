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اقتصاد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 ألف دولارًا للطن، اليوم الإثنين 25/11/2024، في البورصات العالمية.

سعر القصدير اليوم الإثنين 

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

القصدير هو عنصر كيميائي يرمز له بالرمز (Sn)، وعدده الذري (50)، وهو معدن لونه فضي، ويستخدم في العديد من المجالات الحياتية والصناعية.

 استخدامات القصدير 

يتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

قفزة في الصادرات الهندسية بـ 29.9% لتسجل 3.05 مليار دولار 

 

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024 بنسبة 29.9% حيث بلغت 3.052 مليار دولار مقابل 2.350 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2023.

وأضاف التقرير، أن الصادرات الهندسية سجلت قفزة كبيرة فى شهر يوليو 2024 بنسبة 37.9% حيث بلغت 454.5 مليون دولار مقارنة بــ 329.6 مليون دولار فى يوليو 2023، مما يؤكد نجاح خطة المجلس لتحقيق نمو مستدام في الصادرات الهندسية لدعم تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات لـ 145 مليار دولار.

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول سبعة أشهر من 2024 حتى، جاءت في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو 36.2% والأجهزة الكهربائية حققت 5.5% ومكونات السيارات ارتفعت 32.8% والأجهزة المنزلية ارتفعت 12.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 8.6% ووسائل النقل ارتفعت بنسبة 152.4%.

وبشأن قائمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024، ففي أوروبا " المملكة المتحدة -تركيا - فرنسا - المانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا – ايرلندا" وفي قارة آسيا ( السعودية – الإمارات - العراق- أذربيجان - البحرين -  قطر) وفي قارة أفريقيا " ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - أنجولا -أوغندا - الكونغو كينشاسا – رواندا".

 

 

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سعر القصدير اليوم الاثنين سعر القصدير الصادرات الهندسية البورصات العالمية

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