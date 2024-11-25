تفاصيل افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.. مدبولي: توطين الصناعات المهمة أولوية الحكومة الأولى.. وكامل الوزير: تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور فاعل يضم عددا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

اهتمام الدولة بالنهوض بالقطاع الصناعي

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.

ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعًا صناعيًا لأول مرة.

مدبولي لرجال الصناعة: توطين الإنتاج المحلي أولوية الحكومة الأولى

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلًا عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلًا عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلًا عن الشركات الخاصة .



وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

مدبولي: نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50%

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعيًا رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبرًا ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفًا أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حاليًا 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.



مدبولي: هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات أو الاستيراد

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقًا لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقمًا يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.



مدبولي: تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتًا إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم…

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخرًا، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم

وأكد أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.

السويدى: حرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها

كما استمع الحضور إلى كلمة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التي استعرض خلالها أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمنًا دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة.

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتًا إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.

وأشار السويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكدًا ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دومًا للمستثمرين بخاصة المصنعين.



مدبولي: هناك اهتمام بالغ بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيدًا عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.



وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعيًا للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.

كامل الوزير: تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه جار العمل حاليًّا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة، موضحًا أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتقنين أوضاع المصانع الصغيرة وإدخالها في منظومه العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جلسة «الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو" ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزراء الكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي.

الحد من الاستيراد لإفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية

وأكد وزير الصناعة ، أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا أن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين، لافتا الى أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات ترفع أيضا كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

الحد من الاستيراد لإفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية

وأكد وزير الصناعة ، أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا أن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين، لافتا الى أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات ترفع أيضا كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

كامل الوزير: نستهدف مضاعفة حجم الأيدي العاملة بالصناعة لـ 8 ملايين

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصناعة على أسس واقعية بناء على تحليل الوضع الحالي ودراسة الاحتياجات وحجم الخامات الموجودة وعدد المصانع المتعثرة والمصانع العاملة، وغيرها من الأسس.

7 محاور لاستراتيجية تنمية الصناعة

وأضاف أنه تم صياغة الاستراتيجية على 7 محاور من اجل تحقيق رؤية الدولة المصرية لتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030

وتابع أن تلك الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليا إلى 20% بحلول 2030، وزيادة نسبة الاقتصاد الأخضر إلى 5% في الصناعة.

استهداف زيادة حجم الأيدي العاملة في الصناعة من 3.5 مليون عامل لـ8 ملايين بحلول 2030

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف زيادة حجم الأيدي العاملة في الصناعة من 3.5 مليون عامل، لتتراوح ما بين 7- 8 ملايين عامل بحلول 2030، مع تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الصناعي مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتي لديها 41 مركزا للتعليم الفني، من اجل تأهيل العمالة وفقا لاحتياجات الصناعات واستحداث التوظيف من اجل الانتاج.

كامل الوزير: لن نمنع الاستيراد.. وإفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا أن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

لن يتم منع الاستيراد بالكامل فليس هناك دولة تعتمد على نفسها في كل الصناعات

وأشار إلى أنه لن يتم منع الاستيراد بالكامل فليس هناك دولة تعتمد على نفسها في كل الصناعات ونرغب في تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق إنشاء مصانع وليس بعدم الاستيراد فلا نستطيع غلق الاستيراد.

ولفت إلى أن الدولة من خلال الاجهزة المعنية بحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، فضلا عن رفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها. لافتا إلى إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

وتابع أن الدولة تحل أزمات المصانع فى كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.

السويدي: إجراءات البنك المركزي بشأن السياسات النقدية ساهمت في تحقيق الانضباط بالأسواق

أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، حرص وزارة الصناعة على حل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها مشكلات الترفيق وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة وإتاحة مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالجيل الرابع من التكنولوجيا باعتباره أحد السبل الرئيسية لتطوير الصناعة، وكذلك مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوفير العمالة.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أنه رغم التحدي الكبير الذي واجه القطاع الصناعي في بداية تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلا أن هذا الأمر أصبح أكثر نقطة جاذبة للاستثمار بالسوق المصرية.

مصر سوق واعدة في ظل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة

أضاف السويدي، أن أهمية تحرير سعر الصرف تزداد عند ارتفاع نسبة المكون المحلي في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، منوها بأن مصر سوق واعدة في ظل انخفاض تكلفة العمالة والطاقة، مع وجود فرص كبيرة للتصدير.

وأشار السويدي إلى وجود أراضي جاهزة للاستثمار الصناعي على مستوى الجمهورية نتيجة استرداد الاراضي التي تم الاعتداء عليها ولم تعد صالحة للزراعة مرة أخرى.

العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتًا إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.

وأكد السويدي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكدًا أن ما يلمسه هو أن أبواب الحكومة مفتوحة دومًا للمستثمرين بخاصة المصنعين.

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