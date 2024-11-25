تعرف على القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 وموعد الحفل

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن موعد حفل جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام ٢٠٢٤ والذي يقام يوم الأربعاء الموافق ١١ ديسمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الرواية الفائزة من بين الروايات الستة المدرجة في القائمة القصيرة، وذلك في قاعة إيوارت، بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ للأدب

وتم اختيار العناوين الستة المدرجة في القائمة القصيرة لهذا العام من بين ١٨١ رواية مقدمة من ١٨ دولة من العالم العربي وخارجه، وذلك من قبل لجنة تحكيم برئاسة سارة عناني، أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة والفائزة بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية، ويشاركها في اللجنة أحمد طيباوي، الفائز بجائزة أفضل رواية عربية في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام ٢٠٢٣ وجائزة نجيب محفوظ للأدب عام ٢٠٢١؛ وكاي هيكينن التي كانت تعمل سابقًا في جامعة شيكاغو والفائزة بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية من العربية؛ ويوسف رخا الروائي والشاعر وكاتب المقالات، ومايسة زكي الناقدة الأدبية والمسرحية التي تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في هذا المجال.

القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ 2024

وتضم القائمة القصيرة الروايات التالية:

"السماء تدخن السجائر" للروائي وجدي الأهدل - هاشيت انطوان/ دار نوفل (اليمن)

"السيدة الزجاجية” للروائي عمرو عدلي - دار الشروق (مصر)

"الورّاق: أبو حيان التوحيدي" للروائي هشام عيد - دار الزيات للنشر والتوزيع (مصر)

"اسمي زيزفون" للروائية سوسن جميل حسن - منشورات الربيع (سوريا)

"بيت القاضي" للروائي محمود عادل طه - بيت الياسمين للنشر والتوزيع (مصر)

"ميكروفون كاتم للصوت" للروائي محمد الطرزي - الدار العربية للعلوم ناشرون (لبنان)

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