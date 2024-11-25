ابدأ: تطوير مجمع "الجنينة والشباك" بنصر النوبة وتأسيس 308 وحدات صناعية بالمرحلة الأولى

كشفت أماني عيد الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" ، عن تطوير مجمع “الجنينة والشباك” بنصر النوبة بمحافظة أسوان لافتة إلى أن هذا يعد إحدى ثمار التعاون بين مبادرة “ابدأ” ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بدعم وتنمية الصناعة، من أبرزهم وزارة التجارة والصناعة،ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جمعية مستثمري أسوان جامعة النيل، وعلى رأسهم محافظة أسوان.

مجمع “الجنينة والشباك”

وأضافت أن مجمع “الجنينة والشباك” تم تأسيسه على مساحة تبلغ 56 فدانا ليشمل أنشطة تنوعت ما بين صناعات غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ومنسوجات وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتنمية الصعيد ، مشيرة الى ان المرحلة الأولى من المشروع بدأت بتأسيس 308 وحدة صناعية على مساحة 17 فدانا بتكلفة بلغت حوالي 770 مليون جنيه، ووصل عدد الوحدات المخصصة خلال الشهرين الماضيين لـ 100 وحدة صناعية.

جاء ذلك خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي” بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

مجمع “الجنينة والشباك” هو بمثابة تجسيد حقيقي لأهمية تعزيز سبل التعاون لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات

وأكدت أن تطوير مجمع “الجنينة والشباك” هو بمثابة تجسيد حقيقي لأهمية تعزيز سبل التعاون لتحقيق التكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات بالدولة للوقوف على التحديات المختلفة التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع. واتخاذ خطوات جادة نحو توفير بيئة صناعية ناجحة وجاذبة للاستثمار.

آليات الخطة الشاملة لتطوير المجمع

وأشارت الرئيس التنفيذي لمبادرة " ابدأ" ، إلى آليات الخطة الشاملة لتطوير مجمع “الجنينة والشباك” بنصر النوبة بمحافظة أسوان والتي بدأت بالزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المبادرة، لدراسة التحديات التي تواجهه المجمع بالتعاون مع الجهات المعنية، ثم العمل على تنظيم عدد من المؤتمرات التعريفية بهدف بحث الفرص الاستثمارية بالمجمع والتسويق لها بالتعاون مع جمعية مستثمرين أسوان بمصر وبدول الخليج

ولفتت الى ان “ابدأ” قامت بتدريب أكثر من 30 متدرب من أصحاب الوحدات والمستثمرين الجدد بالمجمع على أحدث الأساليب لإدارة المشاريع والوحدات الصناعية. بالتعاون مع محافظة أسوان وجامعة النيل.

المبادرة الوطنية "ابدأ"

وتستقبل المبادرة الوطنية "ابدأ" رواد الملتقي من مختلف الصناعات وتبادلهم الآراء بالإضافة لعقد لقاءات ومناقشات خلال الأيام الثلاث للملتقي للمساهمة في تقديم كل ما يلزم للمصنعين وتوطين الصناعة المصرية ورفع شعار صنع في مصر.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والشركات المصنعة المصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية شاركت بشكلٍ فعال، حيث ضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف إتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية B2B.

ولعل من أبرز الصناعات المتميزة في الدورة الماضية هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.

رئيس الوزراء يشهد افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور فاعل يضم عددا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.

ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعًا صناعيًا لأول مرة.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعيًا للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.



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