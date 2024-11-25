استمرار البحث بالهيلكوبتر للعثور على ناجين في حادث غرق لانش سياحي بالبحر الأحمر

استمرت السفن والطائرات التابعة للأجهزة المختصة في تمشيط المنطقة التي غرق بها لانش سياحي بالبحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.

تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، مؤكدا أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون الأجهزة المختصة والفرق الميدانية في هذا الحادث.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

ونجاحت جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

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