الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صمة قوية قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من  بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الملكي طبيعة إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق، خلال مواجهة ريال مدريد وليجانيس بالأمس، والتي فاز بها الفريق بنتيجة 3-0 على ملعب بوتاركي.

وخضع فينيسيوس لفحوصات طبية بحسب بيان ريال مدريد، أظهرت إصابته بالعضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيسر ولم يحدد النادي الإسباني مدة الغياب.

فيما أكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن اللاعب سيغيب عن ريال مدريد لفترة قد تصل إلى شهر وهدف البرازيلي أن يكون متاحًا في نهائي كأس الانتركونتننتال في قطر، وبالتالي سيغيب فينيسيوس عن مواجهة ليفربول المقبلة والمصيرية في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام الأربعاء على ملعب "أنفيلد".

ويقام نهائي كأس الانتركونتننتال في 18 ديسمبر المقبل مع الفائز بنصف نهائي البطولة وبطل كأس التحدي، الذي سيقام بين الأهلي والفائز من باتشوكا وبطل كوبا ليبرتادوريس.

 

مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد 

فيما أعرب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن رضاه على أدائه، خلال الفوز الذي تحقق على حساب ليجانيس.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه ليجانيس، بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة 14 من عمر الليجا.

وسجل مبابي، هدفه السابع في المسابقة هذا الموسم، مبتعدًا بفارق 8 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

 

تصريحات مبابي


وقال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "أسعى دائمًا للفوز، لقد أتينا إلى هنا من أجل ذلك، بعد تعادل برشلونة أمس".

وأضاف: "أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة، في مركز مختلف (جناح أيسر)، يمكنني اللعب في أي مركز، أريد فقط المساعدة واللعب بشكل جيد".

وتابع: "ربما سألعب في مركز مختلف مرة أخرى. أنا جاهز وهذه هي قصة مسيرتي، ألعب في اليمين واليسار والوسط، لا يهمني ذلك. أريد أن ألعب بشكل جيد ومساعدة الفريق".

وعن علاقته بفينيسيوس جونيور، قال: "لدي علاقة جيدة جدًا مع فيني، أفضل اللاعبين في ريال مدريد ونحن مستعدون للفوز".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ليفربول فينيسيوس جونيور دوري ابطال اوروبا ليجانيس الدوري الإسباني

مواد متعلقة

مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد

أنشيلوتي يتغنى بنجوم ريال مدريد بعد الفوز على ليجانيس

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية