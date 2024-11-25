ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صمة قوية قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الملكي طبيعة إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق، خلال مواجهة ريال مدريد وليجانيس بالأمس، والتي فاز بها الفريق بنتيجة 3-0 على ملعب بوتاركي.

وخضع فينيسيوس لفحوصات طبية بحسب بيان ريال مدريد، أظهرت إصابته بالعضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيسر ولم يحدد النادي الإسباني مدة الغياب.

فيما أكدت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن اللاعب سيغيب عن ريال مدريد لفترة قد تصل إلى شهر وهدف البرازيلي أن يكون متاحًا في نهائي كأس الانتركونتننتال في قطر، وبالتالي سيغيب فينيسيوس عن مواجهة ليفربول المقبلة والمصيرية في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستقام الأربعاء على ملعب "أنفيلد".

ويقام نهائي كأس الانتركونتننتال في 18 ديسمبر المقبل مع الفائز بنصف نهائي البطولة وبطل كأس التحدي، الذي سيقام بين الأهلي والفائز من باتشوكا وبطل كوبا ليبرتادوريس.

مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد

فيما أعرب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن رضاه على أدائه، خلال الفوز الذي تحقق على حساب ليجانيس.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه ليجانيس، بثلاثية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة 14 من عمر الليجا.

وسجل مبابي، هدفه السابع في المسابقة هذا الموسم، مبتعدًا بفارق 8 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

تصريحات مبابي



وقال مبابي في تصريحات لقناة ريال مدريد عقب المباراة: "أسعى دائمًا للفوز، لقد أتينا إلى هنا من أجل ذلك، بعد تعادل برشلونة أمس".

وأضاف: "أعتقد أنني لعبت مباراة جيدة، في مركز مختلف (جناح أيسر)، يمكنني اللعب في أي مركز، أريد فقط المساعدة واللعب بشكل جيد".

وتابع: "ربما سألعب في مركز مختلف مرة أخرى. أنا جاهز وهذه هي قصة مسيرتي، ألعب في اليمين واليسار والوسط، لا يهمني ذلك. أريد أن ألعب بشكل جيد ومساعدة الفريق".

وعن علاقته بفينيسيوس جونيور، قال: "لدي علاقة جيدة جدًا مع فيني، أفضل اللاعبين في ريال مدريد ونحن مستعدون للفوز".



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