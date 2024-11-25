الرقابة المالية: هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت سندات توريق تزيد على 40 مليار جنيه

قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية: إن الهيئة تتبنى التكنولوجيا وتريد الوصول لتأسيس الصناديق إلكترونيًّا، بعد إنهاء الشق التأميني عبر تأمين سند الملكية الذي يحتاج لشركات لإعادة التأمين على تلك الوثائق الخاصة بالوحدات السكنية من أجل ترويج العقار خارج مصر.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية».

الوثائق تخدم تصدير العقار في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية

وأضاف الدكتور محمد فريد، أن تلك الوثائق تخدم تصدير العقار في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية فشركة التأمين تستطيع أن توفر الثقة والمصداقية للمستثمر وتعويضه حال النزاع على العقار.

وشدد فريد على أهمية آلية التسويق لشركات العقارات، ضاربًا المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي أصدرت سندات توريق تزيد على 40 مليار سندات توريق، ما يوفر سيولة مالية لمزاولة أنشطتها وتحقيق التنمية العمرانية بمصر.

من جانب آخر، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى فعاليات النسخة الـ3 للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصري، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وبمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًّا وإنتاجيًّا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في مصر.

توطين الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن هناك دعمًا كاملًا من الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء.

كما أكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بمنطقة الرابية

كما صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق، سيبدأ يوم الأحد 1/12/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024، في تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، والتي تم توفيق أوضاعها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم.

وأوضح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بلوك رقم 1 من 1: 10، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 2/12/2024، والقطع بالبلوك 2، من 21: 27، والقطع من 11: 16، يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع بالبلوك 3 أرقام 10، 11، 12، 15، 16، 17، 19، ومن 20: 23، والقطع بالبلوك 4 أرقام 2، 3، ومن 6: 11، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 1: 13، عدا رقم 6، يوم الخميس 5/12/2024.

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