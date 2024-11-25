أول صورة للنش الغارق في البحر الأحمر

حصلت “فيتو” على أول صورة للانش الغارق في البحر الأحمر.

وقد أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نجاح جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" شمال مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار المحافظ إلى أن عمليات البحث والإنقاذ التى تقوم بها عدة جهات ستستمر بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.

تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين

وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وشدد اللواء حنفي على أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان. كما أعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، مشيدًا بتعاون القوات المسلحة والفرق الميدانية في هذا الحادث.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستواصل متابعة التطورات بشكل دقيق، وستعلن عن أي مستجدات في حينها.

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