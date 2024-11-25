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محافظات

وحدة السكان في الأقصر تدشن دورة تدريبية في الإسعافات الأولية (صور)

أثناء الدورة التدريبية
أثناء الدورة التدريبية

 دشنت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية واحدى الشركات السياحية، دورة تدريبية مجانية للإسعافات الأولية لمدة يومين متتاليين، استهدفت تعزيز الوعي الصحي لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بحضور 55 شابا وفتاة.

 

الإسعافات الأولية

 وتضمنت فعاليات الدورة، محاضرات عملية ونظرية، تناولت أسس الإسعافات الأولية وإنقاذ حياة المريض، بالإضافة إلى التدخلات السريعة للحوادث والتعامل مع الأزمات الصحية المنزلية، وطريقة تركيب الكانيولا وضرب الحقن عملى؛ كما شهدت الدورة مشاركة فعالة من الحضور الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي العملي والنظري.


قام بتقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين، وهم فاطمة إبراهيم محمد، ويوسف أحمد محمد علي، وكريم الشاذلي فتحي الصادق، أخصائيين التحاليل، جاء ذلك تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية.


وجاءت الدورة بحضور رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان، إلى جانب فريق شباب الوحدة المتطوعين، يأتي هذا النشاط ضمن جهود وحدة السكان لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي من خلال برامج تدريبية تستهدف نشر الوعي الصحي وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة الطوارئ.

 

 

 

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الأقصر وحدة السكان بداية جديدة صحتك تهمنا الاسعافات الاولية

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