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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات غرق يخت بالبحر الأحمر

اللانش الغارق، فيتو
اللانش الغارق، فيتو

 شكلت وزارة السياحة والآثار غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول عن كثب واتخاذ ما يلزم في أسرع وقت.

جاء ذلك استمرارًا للمتابعة المستمرة والحثيثة التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار منذ فجر اليوم فور وقوع حادث غرق أحد يخوت السفاري بجنوب مرسى علم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأخرى، وفي ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

 

تشكيل غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر

 كما قامت الوزارة، أيضًا، بتشكيل غرفة عمليات أخرى فرعية بمحافظة البحر الأحمر، بجانب دفع لجنة متخصصة من مكتب الوزارة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لمتابعة التطورات وتقديم الدعم الكامل والمساعدات والخدمات اللوجيستية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم الوصول لمكان غرق اليخت في منطقة الغدير بوادي الجمال بمرسى علم، وتُجرى حاليًا عمليات الإنقاذ لمن تم العثور عليهم والتأكد من نقلهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من سلامتهم والاطمئنان عليهم.

وتواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها عن كثب لعمليات البحث والإنقاذ المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة، والذي يأتي في إطار حرصها البالغ على سلامة الجميع، مؤكدة تقديرها البالغ لجهود جميع الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ من كافة الجهات المعنية.

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الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية شريف فتحي وزير السياحة والآثار محافظة البحر الاحمر وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار

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