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مركز بحوث الشرق الأوسط يستضيف مؤتمر السياسة الإثيوبية والأمن الإفريقي

مركز بحوث الشرق الأوسط،
مركز بحوث الشرق الأوسط، فيتو
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 يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط مؤتمرًا بعنوان "السياسة الإثيوبية والأمن الإفريقي"، ويدير المؤتمر حاتم العبد، مدير المركز.

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية،  وفي إطار الموسم الثقافي للعام 2024 - 2025.

مركز بحوث الشرق الأوسط يستضيف مؤتمر السياسة الإثيوبية والأمن الإفريقي

ويشارك بالمؤتمر الذى يُعقد الخميس الموافق 28 نوفمبر في قاعة المؤتمرات بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات نخبة من رجال السياسة المعنيين بالشأن الإثيوبي والأمن الإفريقي.

وفي سياق آخر، حققت جامعة عين شمس المركز ١٦٩ عالميًّا لتكون ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة فى العالم فى تصنيف TIMES HIGHER EDUCATION  INTERDISCIPLINARY Science ranking فى إصداره الأول.

جامعة عين شمس فى المركز ١٦٩ عالميًا ضمن أفضل ٢٠٠ جامعة

 وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف د. أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة.

يعتمد التصنيف على تقييم أداء الجامعة فى التخصصات البينية من حيث البحث العلمي عالى الجودة والمنشور فى المجلات العلمية المرموقة ومعدل الاستشهادات والتمويل من البحث العلمي.

 

وقد شمل الإصدار الأول من التصنيف إدراج 749 جامعة من 92 دولة، وركز الإختيار على عملية إجراء البحوث بين تخصصات (علوم الكمبيوتر، والهندسة، وعلوم الحياة، والعلوم الفيزيائية)، وذلك على حسب تصنيف مؤسسة التايمز للتخصصات العلمية وعددها 11 تخصصًا مُتنوعًا. 
وأوضحت نتائج التصنيف أن منهجية تصنيف العلوم البينية ISR تتكون من ثلاث ركائز يمثل كل منها مرحلة في دورة حياة التعاون البحثي في مشاريع وأبحاث مشتركة، وتنقسم الركائز إلى 11 مؤشرًا لقياس جوانب مختلفة من التكامل البحثي بين التخصصات، وهي: (المدخلات وتزن 19% من الوزن الكلي، والعملية وتزن 16% من الوزن الكلي، والمخرجات وتزن 65% من الوزن الكلي).


وتقيس "المدخلات" مقدار التمويل البحثي من الهيئات البحثية والصناعة لبحوث لها طابع متداخل التخصصات، وتقيس "العملية" البنية التحتية، ومؤشرات قياس النجاح والدعم الداخلي الذي تقدمه الجامعات والاعتراف بالترقي في التخصصات البينية، بينما يعتمد قياس "المخرجات" على الإنتاج البحثي في التخصصات السابق ذكرها من حيث العد والاستشهادات، وقياس سُمعة الجامعات في إجراء العلوم البينية عن طريق استبيان مؤسسة التايمز.

وأشار محمد ضياء أن تقدم تصنيف الجامعة يرجع إلى الاهتمام بسياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة  مع الجامعة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

 

 الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا

وأضافت غادة فاروق أن بنك المعرفة المصري يساهم في الإرتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصُناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي.

 

 

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