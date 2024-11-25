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حوادث

هل يحق لـ سعد الصغير الاستئناف على سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات؟

سعد الصغير؛ فيتو
سعد الصغير؛ فيتو

 أكد مصدر قضائي أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات بالسجن المشدد 3 سنوات هو حكم اول درجة.

وأضاف المصدر أنه يحق للمطرب سعد الصغير تقديم استئناف علي الحكم في خلال فترة ٦٠ يوما.

وخلال الجلسة طالب دفاع سعد الصغير ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه.

وأضاف المحامي أن موكله سعد الصغير يتعاطى مخدر الترامادول بغرض العلاج، مشيرا إلى أن موكله سعد الصغير لم يكن يعرف ماذا يوجد معه فهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة.

أبناء سعد الصغير يساندون والدهم

وشهدت المحكمة حديثًا جانبيًّا بين المطرب الشعبي سعد الصغير الذي يحاكم بتهمة تعاطي المخدرات، وأبنائه من خلف القضبان.

وساند أبناء المطرب والدهم متمنين خروجه من حبسه وبراءته.

وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي للمطرب الشعبي سعد الصغير، وجاء في التقرير أن حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي مخدر الترامادول.

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

السجائر المضبوطة تحوي سائلًا للحشيش المخدر

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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