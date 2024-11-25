بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تواجه مسنة أمريكية في ولاية فلوريدا تدعى سوزان لورينز تبلغ من العمر 60 عامًا، عقوبة السجن 30 عامًا لقتلها جارتها "أجيك إيه جيه" أوينز البالغة من العمر 35 عامًا رميًا بالرصاص، بسبب ضجيج أطفالها، وفق وسائل إعلام أمريكية.

مسنة أمريكية تقتل جارتها رميا بالرصاص

ووقع إطلاق النار نتيجة نزاع طويل بين الجارتين حول لعب أطفال "أوينز "في منطقة عشبية تقع بين منزليهما في أوكالا، على بعد نحو 80 ميلًا (130 كيلومترًا) شمال غرب أورلاندو.

#BREAKING: A Florida jury found #SusanLorincz guilty of manslaughter in the death of her neighbor, Ajike Owens. A feud between the two turned deadly when Owens showed up to Lorincz’s home to discuss a dispute involving her children. Owens was shot dead. pic.twitter.com/YWkAvRCBON — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) August 16, 2024

A white woman in Florida has been arrested after police said she shot her Black neighbor, a mother of 4, through her front door in an apparent 'stand your ground' case pic.twitter.com/r99O37w0QI — NowThis Impact (@nowthisimpact) June 7, 2023

وقال ممثلو الادعاء إن "أوينز توجهت إلى منزل لورينز، بعدما اشتكى أطفالها، من أن لورينز ألقت عليهم زلاجات ومظلة، وهو ما نفته لورينز.

وأظهرت شهادات خلال المحاكمة أن أوينز، وهي أم لأربعة أطفال صغار، كانت تطرق على باب لورينز وتصرخ، ما دفع لورينز إلى الادعاء أنها أطلقت النار على جارتها، دفاعًا عن النفس.

وقالت لورينز للمحققين، في مقابلة مصورة، إنها كانت تخشى على حياتها، مضيفة أنها تعرضت للمضايقة معظم فترة السنوات الثلاث التي عاشتها في الحي.

وقالت لورينز: "اعتقدت أنني في خطر وشيك"، لكن هيئة المحلفين لم توافق على ادعاء دفاعها عن النفس.

وأدينت سوزان لورينز في أغسطس الماضي، بقتل أجيك "إيه جيه" أوينز، بإطلاق رصاصة واحدة من مسدسها عيار 380 في يونيو 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.