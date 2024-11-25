بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص
تواجه مسنة أمريكية في ولاية فلوريدا تدعى سوزان لورينز تبلغ من العمر 60 عامًا، عقوبة السجن 30 عامًا لقتلها جارتها "أجيك إيه جيه" أوينز البالغة من العمر 35 عامًا رميًا بالرصاص، بسبب ضجيج أطفالها، وفق وسائل إعلام أمريكية.
مسنة أمريكية تقتل جارتها رميا بالرصاص
ووقع إطلاق النار نتيجة نزاع طويل بين الجارتين حول لعب أطفال "أوينز "في منطقة عشبية تقع بين منزليهما في أوكالا، على بعد نحو 80 ميلًا (130 كيلومترًا) شمال غرب أورلاندو.
وقال ممثلو الادعاء إن "أوينز توجهت إلى منزل لورينز، بعدما اشتكى أطفالها، من أن لورينز ألقت عليهم زلاجات ومظلة، وهو ما نفته لورينز.
وأظهرت شهادات خلال المحاكمة أن أوينز، وهي أم لأربعة أطفال صغار، كانت تطرق على باب لورينز وتصرخ، ما دفع لورينز إلى الادعاء أنها أطلقت النار على جارتها، دفاعًا عن النفس.
وقالت لورينز للمحققين، في مقابلة مصورة، إنها كانت تخشى على حياتها، مضيفة أنها تعرضت للمضايقة معظم فترة السنوات الثلاث التي عاشتها في الحي.
وقالت لورينز: "اعتقدت أنني في خطر وشيك"، لكن هيئة المحلفين لم توافق على ادعاء دفاعها عن النفس.
وأدينت سوزان لورينز في أغسطس الماضي، بقتل أجيك "إيه جيه" أوينز، بإطلاق رصاصة واحدة من مسدسها عيار 380 في يونيو 2023.
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