وزير الإسكان يشارك في فعاليات النسخة الـ3 للملتقى والمعرض الدولي السنوى للصناعة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، فى فعاليات النسخة الـ3 للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصري، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وبمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في مصر.



وأكد المهندس شريف الشربيني، ان هناك دعما كاملا من الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء.



كما أكد وزير الإسكان، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعات الوطنية.

كما صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة الشروق، سيبدأ يوم الأحد 1/12/2024، وحتى يوم الخميس 26/12/2024، في تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، والتي تم توفيق أوضاعها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة الجهود المبذولة لإنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ضمن خٌطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى بلوك رقم 1 من 1: 10، يوم الأحد 1/12/2024، والقطع من 11: 20، يوم الإثنين 2/12/2024، والقطع بالبلوك 2، من 21: 27، والقطع من 11: 16، يوم الثلاثاء 3/12/2024، والقطع بالبلوك 3 أرقام 10، 11، 12، 15، 16، 17، 19، ومن 20: 23، والقطع بالبلوك 4 أرقام 2، 3، ومن 6: 11، يوم الأربعاء 4/12/2024، والقطع من 1: 13، عدا رقم 6، يوم الخميس 5/12/2024.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 6، أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 14، 15، 16، يوم الأحد 8/12/2024، والقطع بالبلوك 7، أرقام 2، 3، 20، 21، والقطع بالبلوك 8، من 1: 6، يوم الإثنين 9/12/2024، والقطع بالبلوك 8، أرقام 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18، 19، 20، والقطع أرقام 21، 22، 23، 25، 27، 28، 29، 31، 32، يوم الثلاثاء 10/12/2024، والقطع بالبلوك 9، أرقام 2، 5، 6، 8، ومن 10: 25، والقطعة 28، يوم الأربعاء 11/12/2024، والقطع بالبلوك 10، من 2: 8، ومن 11: 15، يوم الخميس 12/12/2024.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك 11، من 2: 8، والقطع أرقام 10، 11، 12، 12، 14، 15، 16، يوم الأحد 15/12/2024، والقطع بالبلوك 12 من 1: 6، ومن 8: 14، يوم الإثنين 16/12/2024، والقطع بالبلوك 13 من 2: 7، ومن 11: 16، يوم الثلاثاء 17/12/2024، والقطع بالبلوك 14، من 4: 9، ومن 12: 19، ومن 22: 29، يوم الأربعاء 18/12/2024، والقطع بالبلوك 15، من 1: 12، يوم الخميس 19/12/2024.

ونوه رئيس جهاز مدينة الشروق، عن أنه سيتم تسليم القطعة 1 بالبلوك 16، والقطع بالبلوك 17، من 1: 13، عدا القطعة 7، والقطع بالبلوك 19، أرقام 2، 3، 4، 7، 8، يوم الأحد 22/12/2024، والقطع بالبلوك 20، من 1: 10، يوم الإثنين 23/12/2024، وتم تخصيص الأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24، 25، 26/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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