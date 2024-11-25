في عيد ميلاد خالد الصاوي.. بدأ مسيرته الفنية مساعد مخرج وعاش تجارب صعبة بسبب الممنوعات والمرض

يحتفل الفنان خالد الصاوي اليوم ٢٥ نوفمبر بعيد ميلاده، ويعتبر خالد من أبرز النجوم في عالم الدراما والسينما بمصر والوطن العربي، وهذا بفضل تاريخه الفني الثري بالأعمال الناجحة وأدائه المتميز الذي استطاع من خلاله أن يضع نفسه في مكانة خاصة لدى الجمهور.

رحلة خالد الصاوي من الحقوق إلى عالم الفن

كان الفنان خالد الصاوي في بداياته طالبًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ولكنه استهواه المسرح الجامعي والتحق به خلال فترة الدراسة، وبعد التخرج دفعه شغفه بالفن لدراسة الإخراج، فالتحق بأكاديمية الفنون وحصل على درجة البكالوريوس في الإخراج عام 1993.

بدأ الصاوي مسيرته المهنية كمساعد مخرج في فيلم "سمكة وأربعة قروش"، ثم عمل مخرجًا تليفزيونيًا، ولكنه لم يبتعد عن المسرح حيث أسس الجمعية المصرية لهواة المسرح، وقدم أعمالًا مسرحية لاقت استحسان النقاد والجمهور.

أدوار مميزة قدمها خالد الصاوي في مسيرته الفنية

وعلى مدار مشواره الفني قدم خالد أدوارًا مميزة لا تنسى من أهمها دوره في فيلم “الباشا تلميذ”، حيث قدم شخصية نائب رئيس الجامعة الذي يقدم المخدرات لطلاب الجامعة، وفي فيلم غاوي حب قدم شخصية زوج حلا شيحة الشرير الذي تعيش معه في جحيم، وواصل تقديم شخصية الشرير في فيلم “أبو علي”، حيث كان ضابطًا فاسدًا ولكنه يقع في الأخير، وفي فيلم "عمارة يعقوبيان" قدم شخصية حاتم رشيد وكان دورًا جريئًا حيث قدم خالد شخصية “شاذ”.

وفي فيلم “ظرف طارق” قدم شخصية فادي، وفي فيلم “كدة رضا” قدم شخصية الطبيب النفسي الفاسد الذي يستغل ثلاثة توائم في السرقة بناء على معلومات قدمها له أحدهم خلال جلسات نفسية معه، وتألق في فيلم “الجزيرة” بشخصية العميد رشدي، وفي فيلم “كباريه” تألق بشخصية “بلعوم”، وبشخصية زينهم في فيلم “الفرح”.

وقدم خالد الصاوي مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة من بطولته مثل: مسلسل أهل كايرو، وخاتم سليمان، وقانون المراغي، وعلى كف عفريت، وتفاحة آدم، وهي ودافنشي، وغيرها من الأعمال الناجحة التي يواصل بها خالد الصاوي إبداعاته ما بين السينما والدراما.

تجربة خالد الصاوي مع الممنوعات

قضى خالد الصاوي فترة من حياته وهو غارق في عالم الممنوعات، ويحكي هو عن هذه الفترة في تصريحات إعلامية: "في فترة معينة خدني العالم البديل من العالم الحقيقي، خدتني الممنوعات أكتر مما ينبغي بدون حكمة".

وأعاد خالد لجوءه للمخدرات بسبب ظروف شخصية وعائلية ومهنية صعبة، ولكن القدر قاده للتخلص من هذه الفترة بطريقة درامية يحكي هو عنها في تصريحات إعلامية: "حصل موقف غريب.. فجأة قلبي لقيته بينط خارج صدري بطريقة بتقول لي هتموت حالا، ومشكلتي الكبيرة ساعتها إني مش عايز أموت ويبقى فيه فضيحة، وعايز أقوم أجمع البلاوي وأموت على نضافة، لأنها هتبقى فضيحة.. وأنا اسمي أحيانا بيبقى أهم من جسمي، فدخلت بالعافية على السرير.. 4 ساعات في السرير قلبي مش بيهدأ ومش عارف أعمل حاجة".

وتابع: "قلت لنفسي مش هنزل مستشفيات ومش هكلم حد، ولا هشوف حد ينقذني في الفضيحة اللي أنا فيها إلى أن لجأت لربنا، وقلت لربنا: سبحانك معنديش غير إني ألجأ لك أرجوك أنقذني من الموقف ده، وأنا هغير حياتي ومش هحط نفسي في الوضع المهين ده تاني، وعلى الأقل ومن باب الاحتياط خدني وبلاش الفضيحة اللي برة دي، لإن أمي مش هتستحمل".

وواصل: "بعد دقيقة غفوت 4 دقائق بالظبط مكملتش 5 دقايق، وقمت كإني نايم 8 ساعات ومفيش مشكلة في القلب، وشيلت الممنوعات اللي هي كحول ومخدرات، وكل شئ ممكن أي حد يتخيله ولميتها وحرقت اللي حرقت، ورميت اللي رميته وكأني بعمل طقس نضافة، وصليت ونمت شوية صغيرين، وقمت لعبت رياضة ومجيتش جنب الحاجات اللي بتفكرني بالممنوعات لفترة، والقعدة نفسها والتليفونات والناس، لغاية لما لقيت نفسي أتعافى ودي النعمة".

تجربة صعبة مع المرض

عاش الفنان خالد الصاوي تجربة صعبة مع مرض "فيروس سي"، حيث أنه سافر إلى ألمانيا ولكن علاجه فشل وعاد إلى مصر، ولكن في الأخير منَّ الله عليه بالشفاء حيث قال عن تجربته هذه في لقاء إعلامي له: "أنا كان عندي تجربة قاسية مع فيروس سي ولكن إحنا أحسن من غيرنا الحمد لله، اتعالجت منه وخفيت والحمد لله إني اتعالجت منه في بلدي لأني أنا سافرت ألمانيا ودفعت دم قلبي وفي الآخر اتعالجت هنا”.

الحياة الشخصية لخالد الصاوي

وخالد الصاوي متزوج من السيدة مي كريم، والتي وصفها في لقاء إعلامي له بأنها ناضجة فكريًا بالرغم من فارق العمر بينهما حيث قال عنها "20 سنة فرق كبير، بس اللي عوض الموضوع إن مي دماغها أكبر من سنها بكتير، وأنا أعيل منها، أنا بخلي الجدية اللي في شخصيتي لجوانب معينة”.

ويعشق خالد الصاوي الكلاب ودخل في حالة حزن بسبب فقدانه “كلبة” من كلابه التي وصفها بأنها ابنته، حيث قال في تصريحات إعلامية: “دي بنتي، أنا مخلفتش ولكن الحمد لله على كل شيء وكان عندنا في وقت من الأوقات 9 كلاب وكان في وسطهم كلبة قعدْت 3 أيام أعيط عليها، ولو حد أفتكر إني فرفور هو حر، مشيرا إلى أن الكلب وفي لصديقه، بينما الإنسان يبحث عن مصلحته”.

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