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ثقافة وفنون

الجونة السينمائي يهنئ صناع "دخل الربيع يضحك" و"أبو زعبل 89" على جوائز مهرجان القاهرة

فيلم دخل الربيع يضحك،
فيلم دخل الربيع يضحك، فيتو

هنأ مهرجان الجونة السينمائي، الفيلمين المصريين "دخل الربيع يضحك" إخراج نهى عادل و"أبو زعبل 89" إخراج بسام مرتضى لحصولهما على سبع جوائز مختلفة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الخامس والأربعين والتي اختتمت فعالياته يوم الجمعة الماضي. 

منصة سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

يشار إلى أن الفيلمين من خريجي "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، منصة مهرجان الجونة للتطوير ودعم الإنتاج المشترك للأفلام العربية.

مهرجان الجونة السينمائي

ويُعد مهرجان الجونة واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. 

ويسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

 كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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مهرجان الجونة السينمائي منصة سيني جونة دخل الربيع يضحك أبو زعبل 89 مهرجان القاهرة

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