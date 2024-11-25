اليأس خيانة..!!

اليأس أكبر خيانة للنفس، فلا تيأس أبدا مهما أظلمت الدنيا في وجهك ومهما قست عليك الحياة، فالعسر محاط بيسرين، فكيف بربك يغلب العسر يسرين، ألم يقل الله عز وجل (فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا )..فاطمئن ولا تجزع واجعل قانونك في الحياة قول رب العالمين (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم)..هذه روشتة شافية لا تقبل الجدل وضعها الله لمن خلق (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)

رسالة لقلب كل يائس..

لا تيأس أبدًا من صلاح قلبك، فربك هو الهادي، وهو أيضا الرحمن الرحيم القريب المجيب، فكيف تيأس..؟!

ادع الله الهادي أن يهدي قلبك وأن يجعله كما يحب ويرضى.. واعلم أنك لن تهتدي إلا باستعانتك به..

وإذا كنت على طاعة.فلا تغتر بعملك وهدايتك، فهي محض فضل وتوفيق منه، فلا تنسبها لنفسك..

لا تُعجب بعملك ولا تتكبر على من هو دونك في الطاعة، فربك الهادي ويمكن أن يهديه فيصير أفضل منك، ولكن ادع العاصي بالحكمة والموعظة الحسنة.

اسأل الله الـهداية في كل حين لأن الفؤاد يهوى كل حين، ولو لم يكن شأن الهداية عظيما لما رددناها في كل صلاة ( اهدنا الصراط المستقيم )..وتذكر دائما أن الإعجاب بالنفس مدعاة لإحباط العمل..وأن حال المؤمن بين أمرين: الرجاء والخوف... الرغبة والرهبة، فالنفس لا تؤتمن، والدنيا ليست إلا دار عمل وهي معبر لما هو أبقى..

فلا تيأس أبدا..واعلم أن القلوب بيد الرحمن يقلبها حيث يشاء..فخذ بالأسباب ولا تحزن لشيء فاتك. فما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك..فلا تيأس وتمسك بالأمل حتى آخر نفس في حياتك، واطمئن، فطمأنينة القلب سكينة وراحة ونعمة تستوجب الشكر...وفي النهاية يبقى أن اليأس قنوط لا يليق يقول الله تعالى: (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ)...فلا تستسلم ليأسك الذي يغذيه الشيطان بالوساوس يقول تعالى: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم)..فاطمئن لرحمة ربك ولا تيأس؛ فإنه

لا يأس مع الحياة..!!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.