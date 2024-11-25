طلاب ومعلمي "تونا الجبل الثانوية" بملوي يستغيثون بوزيري التعليم والبيئة

اشتكى معلمو وطلاب مدرسة تونا الجبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة ملوي التعليمية بالمنيا، من محطة الخرسانة الجاهزة الموجودة بجوار المدرسة لما تسببه من تأثيرات سلبية على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة نتيجة انبعاث الأتربة الجيرية والأسمنتية من محطة الخرسانة بكثافة، فضلًا عم تسببه أعمال تلك المحطة من تلوث بيئي بالمنطقة المحيطة بالمدرسة، كما أنها تسببت في أضرار بالغة بالأجهزة والبنية التكنولوجية للمدرسة.

مدرسة تونا الجبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة ملوي التعليمية بالمنيا

وطالب الشاكون محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتدخل العاجل بغلق محطة الخرسانة أو نقلها من جوار المدرسة حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدرسة.

قرية تونا الجبل ولمجلس مدينة ملوي

وأكد الشاكون أنهم سبق لهم تقديم شكاوى رسمية بكافة الجهات المعنية بإدارة ملوي التعليمية، وإدارة البيئة بملوي وكذلك تم الشكوى للمجلس المحلي بقرية تونا الجبل ولمجلس مدينة ملوي، ولمحافظ المنيا، ولم تتخذ أي جهة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين.

وكشف الشاكون أن محطة الخرسانة الجاهزة الموجودة بجوار المدرسة هي محطة أهلية مؤجرة، وتسبب الأتربة الجيرية والأسمنتية المنبعثة منها في حالات اختناق بالمدرسة بصورة شبه يومية.

وأوضح الشاكون أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر الماضي حدثت ثماني حالات اختناق بين الطلاب الأمر الذي أدى إلى استدعاء أولياء أمور هؤلاء الطلاب لنقلهم إلى المستشفى أو العيادات الخاصة لإسعافهم.

وناشد الشاكون محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتدخل ونقل محطة الخرسانة الجاهزة من مكانها خوفًا من انتشار الأوبئة والأمراض الصدرية ومنها الربو وضيق التنفس وغيرها من الأمراض التي قد تسببها الأتربة الجيرية والأسمنتية المنبعثة منها بكثافة.

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