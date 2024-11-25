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رياضة

محمد صلاح يعلنها: "أنا محبط من ليفربول وبقائي ليس بيدي"

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

عبر النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، عن إحباطه من إدارة ناديه بسبب عدم تقديم عروض من أجل التجديد مع الفريق.

محمد صلاح ينتقد إدارة ليفربول بسبب العقد الجديد

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول نهاية الموسم الحالي في ظل تألقه الواضح في المباريات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع “ليفربول إيكو”: “نحن في شهر ديسمبر وحتى الآن لا يوجد عرض تجديد من النادي وهذا شيء محبط، أحب أن اللعب في نادٍ مثل ليفربول ولكن بقائي ليس في يدي”.

وأضاف: أنا أحب المشجعين وهم يحبونني ايضًا.. بالنهاية الأمر ليس بيدي ولا بيدهم، دعونا ننتظر.

وواصل الملك المصري تصريحاته: “أنا لن أعتزل قريبًا لذا ألعب وأركز على الموسم، وأحاول الفوز بالدوري ودوري الأبطال أيضًا”. 

واختتم صلاح: “أنا محترف جدًا، الجميع بإمكانه رؤية التزامي بالعمل.. أحاول الاستمتاع بكرة القدم وأن ألعب بأعلى مستوى لأطول فترة ممكنة.. أنا أبذل قُصارى جهدي لأن هذا ما أنا عليه وأحاول تقديم الأفضل لي وللنادي”.

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