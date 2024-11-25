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أخبار مصر

تداول 12 ألف طن بضائع و716 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة و38 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 216 شاحنة و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 500 شاحنة و22 سيارة. 
 

  يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة وامل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

 كما تم تداول 2900 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة  . 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1210 راكبين.
 

 

طوارئ بالموانئ بسبب سوء الطقس 

 أعلن قطاع النقل البحري العمل  خطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، بموجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصحوبة بارتفاع فى الأمواج الأمر الذى  قد يؤثر بالسلب على حركة الملاحة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على بعض شواطئ "مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد"  وتصل سرعة الرياح من 40:50 كم كل ساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2: 2.5 متر.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. 

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