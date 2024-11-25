انطلاق ماراثون دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام ستاد أبيدجان.. بيراميدز في مهمة خاصة أمام ساجرادا.. وديربي مغربي بين الرجاء والجيش الملكي

تترقب جماهير القارة السمراء انطلاق ماراثون مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وسط منافسة قوية من 16 فريق يشارك في هذه المرحلة بقيادة الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى غدًا الثلاثاء.

الأهلي يبدأ الدفاع عن اللقب

يسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 12 لقبًا، لاستمرار مسيرة الأرقام القياسية عندما يلتقي مع ستاد أبيدجان الإيفواري باحثًا عن إنجاز لم يتحقق من قبل وهو التتويج بالأميرة السمراء للمرة الثالثة علي التوالي.

والتقى الأهلي مع الفرق الإيفوارية في 20 مواجهة بمختلف المسابقات الأفريقية، وحقق المارد الأحمر 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.



بلوزداد في مهمة صعبة

يخوض شباب بلوزداد مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد أورلاند بايرتس، الذي حمل كأس البطولة عام 1995، حيث اكتسب الفريق الجزائري قوة دفع لا بأس بها عقب فوزه في مباراتيه الأخيرتين بالدوري المحلي أمام ترجي مستغانم ومولودية الجزائر، ليتعافى من بدايته المتعثرة في المسابقة هذا الموسم، الذي شهد إخفاقه في تحقيق أي فوز في لقاءاته الستة الأولى.

الترجي يبحث عن انطلاقة قوية

ويستهل الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية للبطولة، بمواجهة ضيفه ديوليبا المالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تشهد لقاء آخر بالقاهرة بين بيراميدز وساجرادا الأنجولي.

ويتطلع الترجي، الفائز بالبطولة أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، للعودة من جديد لمنصة التتويج وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن لقي خسارة من الأهلي بنهائي النسخة الماضية في مايو الماضي.

بيراميدز يطمع في أول الألقاب

يطمح بيراميدز لتغيير مساره نحو حصد لقب قاري بعد ان توج العام الماضي بأول بطولة في تاريخه بالفوز بكأس مصر، وذلك حين يستضيف نظيره ساجرادا.

ويملك بيراميدز العديد من العناصر المميزة مثل رمضان صبحي ومصطفي فتحي وأحمد الشناوي والمغربي محمد الشيبي والبوركيني بلاتي توريه، والكونغولي فيستون ماييلي هداف الفريق.

ديربي مغربي قوي بين الرجاء والجيش الملكي

تشهد المجموعة الثانية ديربي مغربي حيث يلتقي الرجاء البيضاوي مع الجيش الملكي، في حين يرغب صن داونز، الفائز بالبطولة عام 2016، في انطلاقة مميزة بأولي مبارياته بدور المجموعات مع ضيفه مانيما يونيون.

وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين الجيش الملكي والرجاء في إحدى المسابقات القارية، علمًا بأن هذه هي المباراة الثانية التي تجرى بينهما في الموسم الحالي، بعدما سبق أن التقيا الشهر الماضي ببطولة الدوري المغربي للمحترفين، حيث تعادلا بدون أهداف.

مواجهة قوية بين مولودية ومازيمبي

يخوض المولودية مواجهة من العيار الثقيل في المجموعة الأولى مع مضيفه مازيمبي، حيث يأمل الفريق الجزائري في استعادة بريقه مجددا بالبطولة التي سبق أن توج بها عام 1976، بعدما استعاد الموسم الماضي لقب الدوري المحلي الذي غاب عنه منذ موسم 2009 -2010.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلتقي خلالها المولودية مع مازيمبي، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، بعدما سبق أن التقيا أيضًا في دور المجموعات بنسخة المسابقة عام 2018، حيث فاز الفريق الكونغولي الديمقراطي 1-0 بملعبه، قبل أن يتعادلان 1-1 في العاصمة الجزائرية.

الهلال يخرج لمواجهة يانج أفريكانز

يخرج الهلال السوداني، وصيف البطولة عامي 1987 و1992، لملاقاة يانج أفريكانز في مواجهة ليست بالسهلة لأبناء أم درمان، حيث ستكون هذه هي المباراة الثالثة بينهما في دوري الأبطال.

ولعب الفريقان في دور الـ32 للبطولة عام 2022، حيث تعادلا 1-1 ذهابًا في تنزانيا، قبل أن يفوز الهلال 1-0 بملعبه في لقاء الإياب بالسودان، ليشق طريقه نحو بلوغ مرحلة المجموعات آنذاك.

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