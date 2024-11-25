السجن المؤبد لعامل بتهمة حرق صديقه في قصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل صديقه حرقا وتسبب في إصابته بعاهة مستديمة والعمى بسبب شكه فيه بأنه على علاقة غير شرعية مع زوجته في قصر النيل.

المتهم شك في صديقه وزوجته

وجاء في أمر إحالة المتهم م. ر 31 سنة عامل لأنه في 27 يونيو الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل شرع في قتل المجني عليه ع. ف، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله بأن أعد مادة معجلة للاشتعال"جازولين".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم توجه للغرفة التي أيقن تواجد المجني عليه بها وما أن ظفر به نائما مطمئنا حتى أشعل النيران بجسده، باستخدام المادة المعجلة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدا إزهاق روحه إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بوضع النار عمدا في غرفة رفع السولار المغذي للمولدات الكهربائية حال كونها غير مملوكة له والتي ينام بها المجني عليه، وقيامه بإحراز الجازولين في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

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