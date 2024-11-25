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خارج الحدود

واشنطن تدرس نشر قوات في اليابان حال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان

قوات أمريكية، فيتو
قوات أمريكية، فيتو

تسعى الولايات المتحدة لسيناريوهات لنشر قوات عسكرية في اليابان والفلبين بحال حدوث أزمة مرتبطة بتايوان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وستُدمَج هذه السيناريوهات في خطة عمليات مشتركة أولية ستوضَع في ديسمبر وفقا لمصادر مطلعة على العلاقات اليابانية-الأمريكية، حسبما ذكرت كيودو مساء الأحد.

وسيُنشر فوج من مشاة البحرية الأمريكية مجهز بنظام صواريخ مدفعية عالي الحركة ومتعدد الإطلاق على طول جزر نانسي، وهي سلسلة جزر يابانية تمتد من الطرف الجنوبي من كيوشو إلى يوناجوني قرب تايوان.

وأضافت الوكالة أنه بمجرد أن يصبح احتمال نشوب أزمة تشمل تايوان وشيكا، سيتم إنشاء قواعد مؤقتة على جزر مأهولة.

ووفقا للمصدر نفسه، سيشارك الجيش الياباني بشكل أساسي في الدعم اللوجستي، خصوصا من خلال توفير وقود وذخيرة.

وقالت السفارة الصينية في مانيلا إنها "أخذت علما" بالمعلومات التي أوردتها كيودو.

وتعمل الصين على تعزيز قدراتها العسكرية مع زيادة الضغط على تايوان التي تدعي أنها جزء من أراضيها.

وعززت واشنطن تحالفاتها في المنطقة وأثارت غضب بكين بنشرها المنتظم لسفن وطائرات مقاتلة في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.

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اليابان تايوان واشنطن قوات عسكرية في اليابان الفلبين

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