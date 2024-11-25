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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل بنات الثانوي 2

أبطال مسلسل بنات
أبطال مسلسل بنات الثانوي ٢، فيتو

 يتابع مسلسل بنات الثانوي 2 الكثيرون حول الوطن العربي خاصة من متابعي الجزء الأول من العمل لمعرفة كل جديد حول الطالبات وأحوالهن بعد عدد من التغييرات التي طرأت من حولهن.

ويريد دوما مشاهدو ومحبو المسلسل السعودي  معرفة كل التفاصيل الخاصة به خاصة مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل بنات الثانوي 2

ويتم عرض 5 حلقات أسبوعيا من المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 على منصة شاهد وذلك من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر والساعة ١٢ صباحا بتوقيت السعودية.

عدد حلقات مسلسل بنات الثانوي 2

ويتكون المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 من 20 حلقة والعمل يتم عرضه على شاهد.  

ويحمل الموسم الثاني من المسلسل العديد من المفاجآت أبرزها ظهور شخصية طالبة جديدة.

ففي هذا الموسم من مسلسل بنات الثانوي 2 تستهل الرفيقات عامهن الدراسي بعزم متجدد لتحقيق أهدافهن الشخصية، لكن قدوم طالبة جديدة ومتعددة المواهب سرعان ما يقلب موازين المدرسة، ويضع العراقيل في طريق خططهن.

مسلسل بنات الثانوي 2 بطولة: ريم صفية، ميرال مصطفى، مديحة احمد، آمنة الزهراني، هيلدا ياسين، نورا ياسين.

مسلسل بنات الثانوي الجزء الأول

دارت أحداث قصة الجزء الأول من مسلسل بنات الثانوي حول خمس رفيقات سعوديات تعشن في سلسلة من التحديات في الثانوية بينما يحاولن التأقلم مع محيطهن واكتشاف أنفسهن في آن واحد. 

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