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ثقافة وفنون

عدد حلقات مسلسل بنات الثانوي 2

بطلات بنات الثانوي
بطلات بنات الثانوي ٢، فيتو

يحظى مسلسل بنات الثانوي ٢ باهتمام قطاع كبير من الجمهور في الوطن العربي نظرا للأحداث الشيقة التي يقدمها العمل.

ويبحث متابعو المسلسل عن كل التفاصيل التي تتعلق بمسلسلهم المفضل خاصة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل بنات الثانوي 2

ويتكون المسلسل السعودي بنات الثانوي 2 من 20 حلقة والعمل يتم عرضه على شاهد.  

ويحمل الموسم الثاني من المسلسل العديد من المفاجآت أبرزها ظهور شخصية طالبة جديدة.

ففي هذا الموسم من مسلسل بنات الثانوي 2 تستهل الرفيقات عامهن الدراسي بعزم متجدد لتحقيق أهدافهن الشخصية، لكن قدوم طالبة جديدة ومتعددة المواهب سرعان ما يقلب موازين المدرسة، ويضع العراقيل في طريق خططهن.

مسلسل بنات الثانوي 2 من بطولة: ريم صفية، ميرال مصطفى، مديحة احمد، آمنة الزهراني، هيلدا ياسين، نورا ياسين.

مسلسل بنات الثانوي الجزء الأول

دارت أحداث قصة الجزء الأول من مسلسل بنات الثانوي حول خمس رفيقات سعوديات تعشن في سلسلة من التحديات في الثانوية بينما يحاولن التأقلم مع محيطهن واكتشاف أنفسهن في آن واحد. 

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