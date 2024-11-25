شيرين عبد الوهاب تصل للكويت الليلة لإحياء حفلها، تعرف على أسعار التذاكر

تصل الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء اليوم الإثنين، إلى دولة الكويت لإحياء حفلها الغنائي هناك يوم 29 نوفمبر.

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وتستعد شيرين عبد الوهاب لإجراء بروفات مكثفة قبل حفلها بالكويت، الذي من المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا خاصة، أنه الحفل الأول بعد طرحها لأحدث ألبوماتها الغنائية



وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت وبدأت من 30 دينار كويتي حتى 100 دينار كويتي.

يأتي حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بعد عدة أيام من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفي إطار سلسلة الحفلات الجديدة التي تحييها في مختلف الدول العربية، والتي تؤكد مكانتها الفنية الكبيرة وحب الجمهور لها بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرا بألبومها الجديد والذي يضم أغنيات مثل "بتمنى أنساك، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، ابتسمت".

ومن ناحية أخرى، كانت قد كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها عانت الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة سواء الشخصية أو العملية.

وقالت شيرين عبد الوهاب في لايف على التيك توك: إنها عانت الفترة الأخيرة قائلة: “مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعلني. أنا شوفت كتير وحش في حياتي، ومركزة دلوقتي في شغلي من وقت ما رجعت، والشغل دلوقتي عندي أهم حاجة”.

وأكدت شيرين أنها تتمنى تقديم دور فلاحة أو صعيدية ويكون هناك قصة مختلفة عن مسلسل طريقى التي قدمته من قبل.

وفي إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجل النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث تمكنت من حصد المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعًا متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

وتمكنت شيرين عبد الوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت أطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا لتستعيد مكانتها الفنية مجددًا وبقوة.

حيث استطاعت أغانيها مثل "كلام عينه" و"الوتر الحسَّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرا آخر أعمالها الغنائية وهي أغنية بعنوان "ابتسمت" كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتعد آخر أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه 7 أغان متنوعة بين الكلاسيكية والحديثة والرومانسية.

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