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رياضة

بعثة إنيمبا النيجيري تصل إلى مطار القاهرة وتتوجه للإسماعيلية استعدادا لملاقاة المصري (صور)

بعثة إنيمبا، فيتو
بعثة إنيمبا، فيتو

وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي بعثة نادي إنيمبا النيجيري وذلك استعدادًا  لمباراة الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه النادي المصري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأربعاء على إستاد السويس الجديد.

وكان في استقبال البعثة والتي تضم 30 فردًا  برئاسة ايمانويل ايفياني، المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي المصري وكل من أحمد متولي ومحمد صلاح مسئولي الشئون الإدارية بالنادي المصري والذين قاموا باصطحاب البعثة على الفور إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق حتى ليلة المباراة.

 

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري 

ويلتقي المصري وانيمبا النيجيري في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.


هذا وقد تم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة -  في فئتين ( الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيها،  والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها )، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.


وأهابت مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.

 

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة  المصري وانيمبا بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى  من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة )  للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل الموافق السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

 

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي "، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

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