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رياضة

صدام عربي قوي بين العين الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي،
العين الإماراتي، فيتو

مواجهة مرتقبة وقوية تجمع العين الإماراتي والأهلي السعودي اليوم الإثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في ظل الصراع القوي بين الفريقين لتحقيق الفوز.


مباراة العين ضد الأهلي


ومن المقرر أن تُقام مباراة العين ضد الأهلي، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

 

القنوات الناقلة للمباراة


وسيتم إذاعة مباراة المرتقبة عبر قنوات SSC  داخل السعودية وعبر beIN SPORTS 1 AFC في باقي الدول.

 


ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في مواصلة تألقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.


على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يقع يتذيل العين الإماراتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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