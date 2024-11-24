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مركز الأزهر للفتوى يستقبل شباب بور سعيد ضمن مبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك»

مبادرة «ابن وعيك..
مبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك»
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استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، وفدًا من طلائع وشباب برلمان محافظة بور سعيد بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، ضمن فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك».

مبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك» لمركز الأزهر للفتوى 

وتأتي هذه المبادرة، التي ينفذها المركز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الزيارة، تعرف الشباب على أقسام المركز ووحداته المختلفة وآليات عملها، وأبرز جهودها في مجالات الفتوى والتوعية المجتمعية، قبل أن يشاركوا في محاضرة تثقيفية حملت عنوان «ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».


وناقشت المحاضرة عددًا من المحاور المهمة، مثل:

- ايجابيات وسلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- طرق الوقاية من مخاطر الاستخدام غير الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي

وتأتي هذه الأنشطة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهمية تعزيز التواصل مع الشباب، ومناقشة أفكارهم وقضاياهم، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والتوجهات المنحرفة، بما يعزز وعيهم الديني والقيمي.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

جدير بالذكر أن وفد محافظة بور سعيد يُعد الفوج السابع عشر الذي يزور مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن مبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك»، التي انطلقت مرحلتها الثانية في أكتوبر الماضي، وتستمر لتصل إلى أكبر عدد من الشباب من مختلف المحافظات إن شاء تعالى.
 

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