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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي،
العين الإماراتي، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوريات أوروبا المختلفة..

الدوري الإيطالي 


إمبولي مع أودينيزي 7.30 مساء 


فينيزيا مع ليتشي 9.45 مساء 

الدوري التركي الممتاز


طرابزون سبور مع أضنة ديمرسبور 7 مساء 



دوري أبطال آسيا للنخبة


العين - الإمارات مع الأهلي - السعودية 4 مساء 


الغرافة - قطر مع النصر - السعودية 6 مساء 


استقلال طهران - إيران مع باختاكور - أوزبكستان 6 مساء 


الريان - قطر مع برسيبوليس - إيران 8 مساء 

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