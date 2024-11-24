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رياضة

أنشيلوتي يتغنى بنجوم ريال مدريد بعد الفوز على ليجانيس

انشيلوتي
انشيلوتي

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار بنتيجة (3-0) في مواجهة ليجانيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.

أنشيلوتي يتغنى بنجوم مدريد

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة رائعة من البداية حتى النهاية. الفريق كان صلبا وقدم فينيسيوس أداء جيدا في العمق، وكذلك مبابي على الأطراف".

وتابع: "بعد الهدف الأول، سيطرنا بشكل جيد جدا وأكدنا الأداء الإيجابي الذي قدمناه أمام أوساسونا.. أنا سعيد للغاية".

وأضاف: "مبابي معتاد أكثر على اللعب على الأطراف، وهذا مناسب له. اليوم كان ذلك أيضا الأفضل للفريق، لأن اللعب على الأطراف يتطلب مجهودا بدنيا أكبر مقارنة باللعب في العمق، لقد قدم مباراة رائعة جدا، خصوصا مع الهدف وصناعة اللعب المذهلة من فيني. أعتقد أن الثنائي يتحسن تدريجيا".

وعن دور سيبايوس وجولر، علق: "عندما يؤدي الفريق بشكل جيد، فهذا يعني أن الجميع قد ساهم، سيبايوس، جولر، وكامافينجا قدموا الكثير. متطلبات المباريات مرتفعة جدا، ونحن بحاجة إلى الجميع. أنا راض عن أداء الجميع اليوم".

وحول موقف الفريق قبل مواجهة ليفربول بدوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، كشف: "لا يزال الوقت مبكرا لمعرفة ما إذا كنا سنستعيد أي لاعب يوم الأربعاء. لكن راؤول أسينسيو قدم مباراة جادة جدا، وأعجبني كثيرا. أما فالفيردي، فهو ظهير رائع، وبعد كارفاخال ولوكاس فاسكيز، أعتقد أنه أفضل ظهير في العالم".

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