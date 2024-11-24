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رياضة

الدوري السعودي، أول تعليق من مدرب الاتحاد بعد تصدر الترتيب

الاتحاد، فيتو
الاتحاد، فيتو

أعرب لوران بلان، مدرب اتحاد جدة، عن غضبه رغم تحقيق الفوز على الفتح، مساء الأحد، بهدفين دون رد، ضمن الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.

وتقدم الاتحاد بهذا الانتصار إلى صدارة ترتيب المسابقة، برصيد 30 نقطة، متفوقا على الهلال بفارق نقطتين.

مدرب الاتحاد يعلق على الصدارة

وقال بلان في المؤتمر الصحفي "أنا لا أحب المباريات التي تأتي بعد التوقف الدولي مباشرة، لأن الوقت ليس كافيا لخوض المباراة، بسبب العودة المتأخرة الخاصة بلاعبي المنتخبات".

وأضاف "ظروف السفر والتنقل أيضا، والإعداد السريع للمباراة الذي لم يستغرق سوى يومين أو 3 أيام، فهذا الأمر تسبب في إصابات بعض اللاعبين، وأعتقد أن ذلك الأسلوب غير احترافي".

وكان الاتحاد قد أعلن أمس السبت، إصابة الثنائي المتمثل في الفرنسي موسى ديابي وعبد العزيز البيشي.

وتطرق بلان للحديث عن المباراة بقوله "رغم الظروف التي تحدثت عنها، فقد استطعنا تحقيق الفوز وظهرنا بصورة جيدة، والأهم هو الخروج بشباك نظيفة".

وتابع "ماريو ميتاي لاعب جيد وقدم مباراة رائعة، فهو كان الاخيار الأفضل بين لاعبي المواليد، وذلك لأنه جيد على المستوى الدفاعي ولديه قدرات هجومية أيضا، وما يسعدني أنه يتطور كثيرا".

وعن عودة كريم بنزيما، علق "لقد تدرب مع المجموعة قبل مباراة الفتح، ولكنني لم أرغب في المخاطرة به، وسيكون جاهزا لخوض مواجهة الاتفاق المقبلة".

وأنهى حديثه عن فواز الصقور، قائلا "لقد غاب لمدة 4 أسابيع، ولم يدخل التدريبات الجماعية، ولا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة، ولا أعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة الاتفاق".

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