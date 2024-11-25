مظاهر تطور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (بعد دمج تكنولوجيا AI في علمه.. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يحصد العديد من الجوائز في هذا المجال).

مظاهر تطور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رصد مجلس الوزراء المصري أهم مظاهر تطور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (مركز فكر الحكومة المصرية) بعد دمج تكنولوجيا AI في أساليب عمله من خلال عدة تطبيقات؛ مثل: تطوير لوحات معلوماتية ذكية ومساعد الموظف الذكي، مما أهله لحصد العديد من الجوائز، آخرها جائزة الشارقة لأفضل محتوى إتصالي وإعلامي لعام ٢٠٢٤. للمزيد اطلع على هذا الإنفوجراف!





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