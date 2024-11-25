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مظاهر تطور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (إنفوجراف)

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء

 نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (بعد دمج تكنولوجيا AI في علمه.. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يحصد العديد من الجوائز في هذا المجال).

مظاهر تطور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

رصد مجلس الوزراء المصري أهم مظاهر تطور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (مركز فكر الحكومة المصرية) بعد دمج تكنولوجيا AI في أساليب عمله من خلال عدة تطبيقات؛ مثل: تطوير لوحات معلوماتية ذكية ومساعد الموظف الذكي، مما أهله لحصد العديد من الجوائز، آخرها جائزة الشارقة لأفضل محتوى إتصالي وإعلامي لعام ٢٠٢٤. للمزيد اطلع على هذا الإنفوجراف!

May be an image of ‎1 person and ‎text that says "‎بعد دمج تكنولوجيا AI في عمله.. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يحصد العديد من الجوائز في هذا المجال غیاهددت مظاهر دمج AI 대0의 تطوير مساعد الموظف الذكي -ΑΙ GENIE Chatbot للرد على جميع الاستفسارات المعلوماتية البوابة القانونية للتشريعات المصرية الأولى عربيُا وإفريقيًا في توطين ΑΙ تتضمن روبوت للدردشة Chatbot) (AI تطوير لوحات معلوماتية ذكية Smart Dashboards لتحليل البيانات الضخمة. WWW.IDSC.GOV.EG مجلس لوزراء نوممي 2024,joogi.dljljulpoduljarnall 2024 10000000‎"‎‎
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