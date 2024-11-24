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مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 (إنفوجراف )

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 اعتمادا على الناتج المحلي الإجمالي).

استمرارًا لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقي من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء. 

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية، وتسهيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، بالإضافة إلى انضمامها مؤخرًا لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA). 

ففي هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، في 29 نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025. 

وللاستراتيجية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (يناير - ديسمبر) 2022، والتي تتضمن 10 دول، والمرحلة الثانية (يناير 2023 - يونيو 2024)، والتي تتضمن 8 دول، والمرحلة الثالثة (يوليو 2024 - ديسمبر 2025)، والتي تتضمن من 7 إلى 12 دولة.

May be an image of ‎map and ‎text that says "‎بفية للقار متاعة وتقیيم الاستر اتيجيات الاستراتيجيات الوطنية الموجهات ت التنفيذية للخطة الاسترا اتيجية لتتمية الصادرات الر مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 اعتمادذا على الناتج المحلي الإجمالي تحتل مصر المرتبة الأولى ضمن أكبر 10 اقتصادات في إفريقيا خلال عام ,2023 بناتح محلي إجمالي تصل قيمته إلى 394 مليار دولار. ج المحلي الإجمالي: خلال 2023 اعتماذا على الن بالمليار دولار) 375 378 394 تمثلت أكبر 10 اقتصادات إفريقي 245 144 160144 160 94 109 80 مصر 79 نيجيريا جنوب إفريقيا الجزائر المغرب إنيوبيا WWW.IDSC.GOV.EG كينيا کوت أنجولا ديفوار تنزانيا 1 Report:janall Trade African بنك Afreximbank يونيو 2024‎"‎‎
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