مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 (إنفوجراف )

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (مصر تتصدر أكبر الاقتصادات الإفريقية خلال 2023 اعتمادا على الناتج المحلي الإجمالي).

استمرارًا لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري مع السوق الإفريقي من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA، إلى جانب التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بدول القارة السمراء.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الإفريقية، وتسهيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، بالإضافة إلى انضمامها مؤخرًا لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

ففي هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، في 29 نوفمبر 2021، والتي تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025.

وللاستراتيجية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (يناير - ديسمبر) 2022، والتي تتضمن 10 دول، والمرحلة الثانية (يناير 2023 - يونيو 2024)، والتي تتضمن 8 دول، والمرحلة الثالثة (يوليو 2024 - ديسمبر 2025)، والتي تتضمن من 7 إلى 12 دولة.

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