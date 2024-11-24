جولة تفقدية موسعة داخل مستشفى فرشوط المركزي ومكافأة مالية للفريق الطبي

أجرى وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق جولة تفقدية موسعة داخل مستشفي فرشوط المركزي وذلك بهدف مراجعة الخدمات الطبية المقدمة بها والوقوف علي سير العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفي.

وخلال جولته داخل المستشفي والتي رافقه فيها فريق الإشراف والمتابعة من الطب العلاجي بالمديرية والدكتور عمرو النحاس مدير إدارة فرشوط الصحية والدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفي، تفقد وكيل الوزارة الإستقبال بالمستشفي وتواجد الفريق الطبي المناوب وتواجد رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية داخل الإستقبال.

وخلال مراجعته لتذاكر الدخول، تابع وكيل الوزارة حالات الدخول والتحويلات إلي الأقسام المختلفة داخل المستشفي.

أعمال مكافحة العدوي

هذا واستمرت جولة وكيل الوزارة بتفقد الأقسام الداخلية والتي ضمت أقسام الأطفال، الكلي الصناعي، العناية المركزة، الحضانات، المعمل، العلاج الطبيعي، الأشعة المقطعية

وتابع الخدمات التكاملية داخل المستشفي من المطبخ، مكتب التأمين الصحي وأعمال مكافحة العدوي وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية

هذا وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة من الفريق الطبي بالمستشفي مقدمًا الشكر لهم علي ما يبذلوه من جهد وتعب في سبيل راحة وسلامة المرضي المترددين، موجهًا بصرف مكافئة عشرة أيام لجميع العاملين بالمستشفي علي جهدهم وتفانيهم في العمل.

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