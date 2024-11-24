السجن المؤبد لمتهم في قضية خلية السلام الإرهابية

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمعاقبة الإرهابى “ع. ح. م”، بالسجن المؤبد لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية المعروفة بخلية السلام الإرهابية.

ووجه للمتهم الأول في القضية تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

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