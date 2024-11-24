الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بالأرقام، ميلان يحقق أسوأ انطلاقة في الدوري الإيطالي منذ 4 سنوات

ميلان ويوفنتوس، فيتو
ميلان ويوفنتوس، فيتو

حقق فريق ميلان أسوأ انطلاقة له في الدوري الإيطالي، منذ 4 مواسم، بعدما تعادل أمام ضيفه يوفنتوس سلبيًا، أمس السبت، على ملعب سان سيرو.

 

مشوار ميلان هذا الموسم في الدوري الإيطالي 

وجمع فريق ميلان 19 نقطة من أصل 36 ممكنة بعد مرور 13 جولة من عمر الكالتشيو، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وبحسب شبكة "ميلان بريس"، فإن الروسونيري جمع 19 نقطة فقط حتى الآن، أقل مما جمعه في المواسم الأربعة السابقة بعد خوضه نفس عدد المباريات في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الشبكة، أن حتى لو فاز ميلان بمباراته المؤجلة، فإنه سيصل إلى 22 نقطة وهو رصيد أقل أيضًا من الذي حصده في أول 13 مباراة منذ عام 2020 تحت قيادة ستيفانو بيولي.

وأشارت الشبكة، إلى أن ميلان حصد 28 نقطة في موسم 2020-2021، و32 نقطة في موسم 2021–2022 الذي فاز فيه بلقب الدوري الإيطالي، و26 نقطة في موسم 2022–2023، وأخيرًا 23 نقطة في موسم 2023–2024.

ويحتل ميلان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميلان فريق ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

وسائل الاعلام الايطالية تصف قمة ميلان ويوفنتوس بالمملة

أتالانتا يفوز على بارما ويتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان

ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يكتسح هيلاس فيرونا بخماسية ويخطف صدارة الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح

جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون والهيمنة على صدارة الدوري الإنجليزي (صور)

محمد صلاح يصل لهدفه الـ 300 خلال مسيرته الاحترافية مع الأندية

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول تعليق من ميار الببلاوي على حبس الشيخ محمد أبو بكر وتغريمه 50 ألف جنيه

ضبط مزرعة لإنتاج مخدر "الماجيك مشروم" وترويجه عبر خلطه بالشيكولاتة (صور)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف عن تقديرات مرعبة لضحايا التغيرات المناخية في 2100

الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

رائد دولة التلاوة.. محطات في حياة الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التين في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

الإفتاء توضح حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه

صفات أهل الشورى ومفهومها في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية